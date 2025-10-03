お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、付き合うなら、「食の趣味が同じ派」または「服の趣味が同じ派」のどちらがいいかを調査した。付き合うなら、「食」と「服」の趣味どっちが同じ方がいい？イメージ（※生成AIで作成）「どっちかっていわれたら食かな。だって、服は別に一緒の必要なくない？同じ服