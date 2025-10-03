（台北中央社）台湾プロ野球の中信ブラザーズは2日、中部・台中市にある本拠地、台中インターコンチネンタル野球場で味全ドラゴンズを6―2で下し、後期優勝を果たした。中信の平野恵一監督は試合後、次の目標として「年間勝率1位を目指す」と述べ、ファンに応援を呼びかけた。中信の半期優勝回数は台湾のプロ野球チームとして史上最多の通算20回。優勝を決めた瞬間、チームカラーである黄色の紙テープが投げられ、球場はイエロー一