■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １０月０３日１４７円４０～４２銭（△０．３３） １０月０２日１４７円０７～０９銭（▼０．０４） １０月０１日１４７円１１～１２銭（▼０．９５） ０９月３０日１４８円０６～０８銭（▼０．５０） ０９月２９日１４８円５６&#