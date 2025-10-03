「みんなの75点より、誰かの120点」を合言葉にドン・キホーテが展開している偏愛メシシリーズ。10月1日に「本当にこの組み合わせが好きな人がいるの……？」と疑ってしまうような新商品「愛しのフライドポテト弁当」（税込430円）が発売されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ドンキに潜む傑物に捧ぐ？偏愛メシ新作「愛しのフライドポテト弁当」フライドポテトは好きです。白ごはんも好きです。で