日銀が３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円４０～４２銭と前営業日比３３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７２円９４～９８銭と同１３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７３２～３４ドルと同０．００１８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS