5人組ガールグループ・ILLITが、きょう3日午後10時に公開されるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第596回に登場する。同企画初出演となる。【ライブ写真】キュート！フェス仕様のパワフルステージを披露したILLITILLITは、2024年3月にリリースし、世界的大ヒットを記録したデビュー曲「Magnetic」を披露する。好きな相手に惹かれる「ありのままの」気持ちを表現した歌詞と、指でN極とS極がくっついたり離れたりする磁石を表