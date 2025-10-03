B'zが、3年ぶり通算23作目となるオリジナルアルバム『FYOP』を11月12日にリリースすることが決定した。タイアップソング6曲に新曲4曲を加えた全10曲を収録する。【画像】燃える巨大なラジカセ…注目のB'zニューアルバム『FYOP』ジャケット収録曲には、『アサヒスーパードライ』テレビCMソング「FMP」、TBS系金曜ドラマ『イグナイト -法の無法者-』主題歌「恐るるなかれ灰は灰に」、NHK連続テレビ小説『おむすび』主題歌「イル