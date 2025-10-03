東映は、東映特撮ファンクラブ(TTFC)オリジナルシリーズ「ガールズリミックス」第3弾、『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』の最新30秒予告映像&ポスタービジュアルを解禁、またハロウィン直前の週末となる10月26日に配信することも発表した。東映特撮YouTube Officialにて10月3日17時より公開された最新30秒予告映像では、「仮面ライダーマジェード ムーンケルベロス」「仮面ライダーハクビ」、そして「ファンガイ