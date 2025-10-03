8人組グループ・timeleszの橋本将生が主演するテレビ東京ドラマ24『ひと夏の共犯者』（毎週金曜深0：12）がきょう3日からスタートする。【場面写真】真剣な眼差し…推し活をする巧巳（橋本将生）原作は、『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』、『ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜』（ともにテレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。「最愛の推しは、