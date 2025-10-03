10月2日、女優の趣里が自身のInstagramを更新した。9月26日に第1子出産を報告して以来の更新で、率直な心境を吐露し、話題となっている。趣里は、ピンクや紫色の鮮やかな蘭の花の写真を添えて投稿。文章には、《ある程度は仕方ないと思いつつ…最近憶測が広がりすぎているな、と》と、自分についての世間の声へ本音をつづった。さらに、《私は日々奮闘しています!いつも心温まるメッセージ本当にありがとうございます。感謝