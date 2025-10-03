RADWIMPSが、メジャーデビュー20周年を記念した特別番組『V.I.P. ーRADWIMPSー』に出演することが決定した。番組はスペースシャワーTVにて、28日午後10時より放送される。【番組カット】楽しそうにトークするRADWIMPS・野田洋次郎ソロカットほか同番組では、RADWIMPSのボーカル・ギターの野田洋次郎と、ベースの武田祐介が出演。これまで発表されてきた歴代ミュージックビデオを改めて鑑賞しながら、それぞれの撮影時の思い出