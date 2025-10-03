NTT e-Drone Technology（NTTイードローン）とNTT東日本 千葉事業部（以下、NTT東日本）は10月2日、千葉県と連携して、忌避行動を促すレーザーとドローンなどを活用して、県内の養鶏事業者が営む養鶏場において高病原性鳥インフルエンザの発生と罹患を防止する取り組みを、10月中旬以降に開始する予定であることを発表した。○実証の背景と概要国内の養鶏業界における鳥インフルエンザ罹患および感染拡大は、2025年2月時点で14道府