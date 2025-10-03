7人組グループ・Travis Japanが、12月3日に発売する3rdアルバム（タイトル未定）より、新曲「Disco Baby」を10月27日に先行配信することが発表された。【動画】Travis Japanがパーティー会場に現れるショートティザー「Disco Baby」は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー。きょう3日公開されたショートティザーでは、ディスコ化したパーティ会場を歩くTravis Japanの姿が映し出されている。こ