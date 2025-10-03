オランダ代表で59試合出場の実績がある実力者は、ラ・リーガ屈指の名門に留まる可能性が高まっているようだ。スペイン紙『Mundo Deportivo』によると、バルセロナのMFフレンキー・デ・ヨングは、クラブとの契約延長が迫っている。現行契約は来夏で満了となり、2029年６月末までの新契約締結に向けて交渉中とのこと。 すでに固定給与と契約期間については口頭合意に至っているようで、同メディアは「交渉はいよいよ最終