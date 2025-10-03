日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万745枚だった。 ◯2025年10月限（特別清算日：10月10日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 20745( 19745) ソシエテジェネラル証券 11595( 11595) SBI証券 7973(3289