米商務省は9月末、輸出制限対象の「エンティティーリスト」に、リスト掲載企業が株式の50％以上を保有する子会社を自動的に含めるとした。連邦官報への掲載から明らかになったとロイター通信が報じた。これに対し、中国商務部は米国の輸出規制リスト拡大に「断固反対」を表明した。ロイター通信によると、今回の措置で半導体製造装置などの技術に対する規制を回避するために子会社を利用している中国および他の国の企業への取り締