10月2日、第18回中国国際マンガフェスティバル（CICF）が中国南部の広東省広州市で開幕しました。会期は5日までです。中国最大規模のマンガフェスティバルであるCICFの今回のテーマは「新たな質のアニメーション 中国を解読」で、展示面積は前回より25％増となり、8万平方メートルを超えています。今年のCICFは前回にひきつづき、アジアゲームフェスティバル（AGF）との合同開催です。中国、米国、日本などから1000社もの世界トッ