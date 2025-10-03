エムエスアイコンピュータージャパンは10月3日、ゲーミングモニターの新製品として500Hz駆動をサポートする「MAG 272QP QD-OLED X50」を発売した。メーカー想定売価は158,800円前後。MSI、500Hz駆動に対応するQD-OLEDパネル採用ゲーミングモニター「MAG 272QP QD-OLED X50」QD-OLEDパネルを採用したことで、最大500Hzもの高速リフレッシュレートと0.03ms（GTG）の応答速度での動作をサポートし、なめらかで残像感の少ない画面表示