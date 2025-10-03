日本ハムは3日、宮崎県で6日に開幕する秋季教育リーグ「フェニックス・リーグ」の参加選手を発表した。投手は20人が参加し、昨季に最優秀中継ぎのタイトルを獲得した河野竜生投手や、今季は27試合に登板している山本拓実投手らが名を連ねた。野手では上川畑大悟内野手、中島卓也内野手のほか、打率・306、18本塁打でイースタン・リーグ2冠を獲得した有薗直輝内野手らが参加する。参加選手は以下の通り。【投手】河野竜生、