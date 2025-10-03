YouTubeで「コレをやると今すぐ税務署がやってくる…それは社会保険の削減スキームではなく“脱税”です。」の動画が公開され、発言者である脱・税理士の菅原氏が、社会保険料を抑える名目で給与を外注費に付け替える“偽装スキーム”は、社会保険だけでなく消費税の脱税にも該当し得ると強く警鐘を鳴らした。冒頭から「社会保険料の削減スキームだけじゃなくて、消費税の脱税にも当たるね」と断じ、違法性を明