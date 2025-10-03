news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「住宅侵入…カメラに犯行の様子現金盗み男性ひいて逃走」のニュースについてお伝えします。◇◇◇リビングに現れた赤い手袋の男。別の男も加わり、部屋を物色しています。ケースに入った現金を手に持っている様子も。この映像に映る2人の男―桑島雅典容疑者と中村宏幸容疑者。2日、強盗致傷と住居侵入の疑いで逮捕されました。2人は先月22日、北海道深川市の留守中の住宅に侵入