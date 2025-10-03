森脇良太が選ぶ対戦して嫌だったFWトップ10昨シーズンを最後に現役引退した森脇良太氏に、自身がこれまで対戦してきたなかで嫌だったFWを10人挙げてもらった。スピードのある選手、ポストプレーがうまい駆け引き上手な選手たちに苦しめられたという。＞＞前編「森脇良太が選ぶJリーグ最強ベストイレブン」昨シーズン現役引退した森脇良太氏に嫌だったFW10人を挙げてもらったphoto by Getty Images【動画】森脇良太が選ぶ対戦し