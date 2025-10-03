◇プロ野球セ・リーグ 広島-ヤクルト(3日、マツダスタジアム)広島とヤクルトの一戦は、試合前の降雨の影響で試合開始が5分遅れることが発表されました。なお、すでに雨はあがっており、試合開始に向けてメンバー表交換などが行われています。今季のセ・リーグのレギュラーシーズンは、残り2試合で終了。広島とヤクルトの2連戦のみとなっています。