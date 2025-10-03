日本時間3日、ワイルドカードシリーズ第3戦が各地で3試合行われました。ナ・リーグ中地区2位のカブスは西地区2位のパドレスと対戦。2回に鈴木誠也選手がパドレス先発のダルビッシュ有投手からツーベースを放つと、この回に2点を奪って先制。7回にもホームランで1点を追加し、最終回に1点を返されるもリードを守り切りました。これで2勝1敗として、同地区で優勝しているブリュワーズとの地区シリーズ進出を決めています。ア・リーグ