今年は日韓国交正常化60周年。日本と韓国の文化交流を深めるイベント「日韓交流おまつり」が、先週末、東京都内で開催された。【写真で見る】住田愛子さんパフォーマンス夕方から、メインステージで日韓のアーティストによるパフォーマンスが行われた。出演者のひとり、住田愛子さんは、山口県岩国市出身の18歳。広島のご当地アイドルとして活動をスタートさせ、日韓合同オーディション「トロットガールズジャパン」で脚光を浴びた