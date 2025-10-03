３日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて３３銭円安・ドル高の１ドル＝１４７円４０〜４２銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７２円９４〜９８銭で大方の取引を終えた。