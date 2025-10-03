【モデルプレス＝2025/10/03】KEY TO LIT（キテレツ）が、10月17日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai（あいあい）』＋Vol.12（発行：ザ・ショット）の表紙に登場する。【写真】ジュニア再編成 新グループメンバー◆KEY TO LIT「Eye-Ai」＋Vol.1で表紙表紙は、現在全国ライブツアー中のKEY TO LIT。ハロウィンの季節に、日本の文化を海外にも届ける英文誌にふさわしい和装衣装で登場する。また、誌面では結成から現在までを振り返り、ライ