３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３５３円２５銭（０・８９％）高の３万９９４１円１６銭だった。３日ぶりに値上がりした。全銘柄のうち２５３銘柄（約７６％）が上昇した。前日の米株式市場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ期待の高まりから、主要株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場では、幅広い銘柄に買い注文が入った。特に、半導体関