経済産業、国土交通両省は3日、洋上風力発電所の整備に向けた「有望区域」として、秋田と福岡両県沖の2海域を追加したと発表した。今後、海域ごとに協議会を設置し、風の吹き方や航路などに問題がないかどうか確認する。