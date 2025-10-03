日本ハムは3日、6日から始まるみやざきフェニックスリーグに参加する選手を発表した。福谷浩司、中島卓也といったベテランをはじめ、今季32試合に登板した河野竜生、27試合に登板した山本拓実、24試合に登板した池田隆英といった一軍で投げることの多かったリリーフ陣もメンバー入りしている。▼ 投手河野、細野、堀、浅利、福田、福谷、石川直、池田、松浦、山本拓、松岡、孫易磊、宮内、加藤大、松本遼、清宮虎、中山、山本