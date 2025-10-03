政治ジャーナリスト田〓史郎氏（75）が3日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。自民党総裁選（4日投開票）で決選投票になった場合、誰に投票するかまだ決めていない議員が約50人いると話した。昨年の総裁選では、第1回目の議員投票で高市早苗氏は72票、石破茂氏は46票だった。決戦投票では逆に石破氏が189票、高市氏173票で逆転していた。MC恵俊彰から「田〓さん、もう明日（4日投開票）ですからそれぞれが立ち