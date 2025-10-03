映画系Youtuberのつるみん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ワン・バトル・アフター・アナザー】レオ様が逃げまくる大爆笑チェイスムービーの徹底解剖 ※後半ネタバレあり」と題した最新動画を公開。世界三大映画祭全ての監督賞を制した天才監督PTAことポール・トーマス・アンダーソンの新作を、主演レオナルド・ディカプリオとの“30年越しの初タッグ”という裏話込みで語った。