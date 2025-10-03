動画『【緑内障】悪くしない、眼圧を下げる手もみ４選！』で手もみセラピスト・音琶麗菜氏が登場。手のひらを押すセルフケアで緑内障の進行を抑えることを狙うアプローチを解説し、「結構へこみましたね、びっくりしました」と自身の体験を交えて、続けやすい実践ポイントを語っている。 冒頭で音琶氏は、医療機関での治療継続を前提に据えつつ、手のひらを押して血流を促す習慣が日常ケアとして取り入れやすいことを丁寧