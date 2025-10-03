玉野警察署 玉野警察署は、岡山市の解体作業員の男（29）を器物損壊や窃盗などの疑いで9月24日、岡山地方検察庁に最終送致しました。 調べによりますと、男は3月29日から6月24日までの間、玉野市、倉敷市、岡山市南区、岡山市北区で、駐車場に停めてあった車からトートバッグなどを盗んだのをはじめ、車上狙い7件、空き巣2件の合わせて9件の犯行を重ね、現金122万1900円と指輪など132点（時価合計82万3650円相当）を