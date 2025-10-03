The Hand（Nero）（2022）瀬戸内市立美術館「大島愛 Historical studies」10月13日まで 岡山県倉敷市出身の芸術家が、過去の人々を多角的に捉えて表現した企画展が瀬戸内市で開かれています。 瀬戸内市立美術館で開かれているのは倉敷市出身の芸術家、大島愛さんの企画展です。 タイトルは「Historical studies」、「過去の出来事からの学び」。大島さんが心を動かされた過去の出来事や人の姿が木炭や油彩、イン