YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で配信された『【今すぐチェック】人を下に見ている言動がこれだ！あなたを雑に扱う言動7選』にて、カウンセラー・作家のRyotaさんが、人間関係における「下に見られている」兆候について詳細に語った。 冒頭で「人間関係って本来対等なんですけど、一方的にあなたのことを下に見て、いろんなことを要求してくる、そういうタイプの人がいる」と語り、動画では“命令が多い”“恩