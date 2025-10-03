今年6日に第1子出産を報告した「AAA」宇野実彩子(39)が、3日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「おつかれさまでした」とファンへ呼びかけた宇野。白のジャケットにデニムのカジュアルなスタイルで元気なピースポーズとキュートなウィンクショットを披露した。この投稿でファンは「可愛すぎてびっくりした」「かわいい、愛おしい」「ギャル実彩子」「ギャルくて最高」「キュンすぎます」「ギャルすぎて可愛