成年女子三段跳び13メートル64の大会記録で優勝した福岡・高島真織子＝平和堂HATOスタジアム国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」第6日は3日、滋賀県平和堂HATOスタジアムなどで行われ、陸上の成年女子三段跳びは高島真織子（福岡・クラフティア）が13メートル64の大会記録で優勝した。800メートルは予選が行われ、少年女子Aの久保凜（東大阪大敬愛高）や成年男子の落合晃（滋賀・駒大）が決勝に進出。成年少年男子共通4