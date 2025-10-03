秋篠宮妃、紀子さまと次女の佳子さまは、香川県の離島にある国立のハンセン病療養所を訪問されました。3日朝、紀子さまと佳子さまは、香川県の離島・大島にある国立のハンセン病療養所「大島青松園」を訪問されました。ハンセン病の元患者たちは、国の誤った政策により強制的に隔離され、いわれのない差別に苦しみました。お二人は2000人以上が眠る納骨堂に花を手向け、慰霊碑に深く拝礼されました。「大島青松園」は上皇ご夫妻が