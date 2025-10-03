判決後に記者会見する、自殺した男性の母親＝3日午後、長崎県庁長崎市の乳酸菌飲料販売「長崎ヤクルト」の総務課長だった男性＝当時（50）＝が2020年に自殺したのは、長時間労働などが原因だったとして、遺族が当時取締役だった社長と同社に計約9800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は3日、業務に起因しうつ病を発症したと認め、同社に約5900万円の支払いを命じた。松永晋介裁判官は判決理由で、男性が業務過多に