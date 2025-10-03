日本商工会議所の小林健会頭は３日の定例記者会見で、新浪剛史氏が代表幹事を辞職した経済同友会について「しっかりと体制を立て直し、できるだけ早くトップを据え、（経済団体として）お互いに経済界を引っ張っていきたい」と述べた。小林氏は新浪氏のこれまでの言動について「言っていることが全て正しかったとは思わないが、同友会に入ってからの発言には発信力はあった」と語った。辞職の判断に関しては「（同友会が）分裂