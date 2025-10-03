インフルエンザが全国的な流行シーズンに入りました。9月28日までの1週間に、全国の定点医療機関であわせて4030人の患者数が確認され、1医療機関あたり1.04人となりました。流行の目安とされる「1」を超えたため、厚労省は全国的な流行シーズンに入ったと発表しました。2024年より1カ月ほど早く、1年を通して流行した2023年を除くと2009年に次いで2番目の早さとなっています。