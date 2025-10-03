仁徳天皇陵古墳（奥）近くの大仙公園から浮かび上がったガス気球＝3日午後、堺市（共同通信社ヘリから）堺市にある世界文化遺産の仁徳天皇陵古墳（大山古墳）を上空から一望できるガス気球の運航が4日から始まるのを前に、運航会社が3日、同市で記念式典を開いた。吉村洋文大阪府知事や永藤英機堺市長らが、古墳近くの大仙公園内から気球に乗り、観覧した。直径約23メートルの気球はワイヤで係留され、上空約100メートルまで上