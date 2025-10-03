3日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台前半で取引された。午後5時現在は前日比33銭円安ドル高の1ドル＝147円40〜42銭。ユーロは13銭円安ユーロ高の1ユーロ＝172円94〜98銭。日銀の植田和男総裁が3日、大阪市の懇談会で発言。市場で注目が集まっていたが、追加利上げを後押しする内容はなかったと受け止められ、円が売られた。市場では「自民党の総裁選を前に様子見姿勢も強い」（外為ブローカー）との声があっ