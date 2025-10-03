北海道警は3日までに、自宅マンションからスリングショットで鉄球を飛ばし、約80メートル先の店舗の窓を割ったとして、建造物損壊の疑いで札幌市の無職の男を逮捕した。道警によると「カラスを撃つために使った」と容疑を否認している。