5人組ガールグループILLITが、人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場することが2日、分かった。3日公開予定の動画で、昨年リリースしたデビュー作「SUPER REAL ME」の表題曲「Magnetic」を歌唱する。各種音源チャート23冠を達成したほか、オリコン週間ストリーミングランキングで女性グループ歴代最速となる累計再生回数1億回を突破。Billboard JAPANチャートでもK−POP史上3位タイの早さで累計再生回数1億回を突破する