NHKで放送中の番組『新プロジェクトX ～挑戦者たち～』にて、「異端児たちのゲーム機革命 ～電機メーカー 新時代への一手～」が放送される。 （関連：【画像】開発リーダー久夛良木健や丸山茂雄、坂上陽三など出演している様子） 今回の放送では、発売から30年経つプレイステーションの開発の舞台裏を取り扱う。2Dゲーム全盛期の中、リアルタイム3DCGの