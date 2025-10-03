今夏にスポルティングCPからアーセナルに加入したFWヴィクトル・ギェケレシュ。ここまでプレミアリーグで3ゴールを挙げているが、まだ100%の実力を発揮できているとは言えないだろう。昨季ポルトガル国内リーグでは33試合で39ゴールと圧巻の成績を残していることもあり、ギェケレシュへの期待はかなり大きい。ギェケレシュもその重圧を感じているだろうが、チームメイトのFWガブリエウ・マルティネッリはクオリティを疑っていない