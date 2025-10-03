ワールドカップ1年前の移籍にはリスクもあると言われるが、ドイツサッカー界にとって気になるのが今夏レヴァークーゼンからリヴァプールへ向かったMFフロリアン・ヴィルツだ。レヴァークーゼンでのパフォーマンスは文句なしで、ドイツ代表でも重要戦力となってきた。しかし新天地リヴァプールではまだチームにフィットしたとは言えず、リヴァプールではゴールもアシストも決めていない。この状態が長引くようならば、ドイツ代表の