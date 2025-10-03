イングランド・リーグ1（3部相当）で副審としてジャッジを行なっていたガレス・ヴィッカーズ（47）が、懲役13年半の判決を言い渡された。『THE Sun』が伝えている。ヴィッカーズは2021年11月から2024年10月までの約3年間にわたり、15歳の少女3名に対する性的虐待を行ったとされる。これまでに、児童との性的なコミュニケーション、性的誘惑後の児童との面会、性行為またはそれをそそのかす行為など16件の罪状で有罪を認めている。